A Câmara Árabe-Brasileira inaugura escritório no Cairo hoje, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão.

O Blue Note São Paulo reabre sexta-feira, com show de Hamilton de Holanda em homenagem a Tom Jobim.

Flávia Junqueira abre mostra, sábado, na Zipper Galeria.

Zeca Pagodinho apresenta seu novo show Mais Feliz, sexta-feira, no Espaço das Américas.