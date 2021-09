A família Gillon convida para o lançamento do livro Jean Gillon: Artista-Designer, publicado pela Editora Olhares, de autoria de Enock Sacramento, Giancarlo Latorraca e Graça Bueno. Sábado, na Galeria Passado Composto Século XX.

Também no sábado, Derico – ex-saxofonista do Programa do Jô, faz show ao ar livre, na Fazenda Chapadão. Em Serra Negra.

Carol Celico e Boutique de 3 lançam curso online sobre casamento.

É hoje o lançamento do livro Helena Ignez: Atriz Experimental, seguido de bate-papo com a atriz. No canal do CineSesc, no YouTube.