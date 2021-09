O espetáculo G.A.L.A, de Gerald Thomas, estreia amanhã, no Sesc Avenida Paulista. Após a apresentação, a peça fica disponível “on demand” no canal do YouTube do Sesc.

Anne Wilians lança o livro Empreendedorismo Social Feminino. Publicado pela editora Expressa, o livro faz parte da série Mulheres Fora de Série.

Vanessa Goulart – neta de Nicette Bruno e Paulo Goulart – dará curso online sobre sua família, na SP Escola de Teatro. As inscrições são gratuitas e vão até hoje.