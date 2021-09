A bailarina americana Maria Caruso apresenta seu solo Metamorphosis, que atualmente está em cartaz na Broadway. Quarta-feira, no Teatro Safra.

A São Paulo Companhia de Dança reencontra o público presencialmente com apresentação de duas obras, o clássico Giselle – Ato II, em remontagem de Lars Van Cauwenbergh, e Agora, de Cassi Abranches. De sexta a domingo, no Teatro Sérgio Cardoso.

É segunda-feira a pré-estreia do filme Garota da Moto. No Cinemark do Shopping Iguatemi.

A marca americana de beleza limpa Drunk Elephant chega ao Brasil em outubro, através da Sephora.