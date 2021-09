Flávia Gerab e Firma Casa convidam para Happy Hour e talk com Vilma Eid. Hoje, na Gabriel Monteiro da Silva.

Luly Vidigal monta a primeira edição do Art by Georgia Lobacheff. Com vários artistas – Daniela Cutait, Anna Guilhermina e Galeno – começa hoje, no Espaço Di Pace.

John Nicholson abre mostra amanhã, no Espaço Blombô.

Essa semana acontece a Negroni Week, promovida pela Campari, em diversos bares.