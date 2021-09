A Câmara Árabe convida para cerimônia de doação do acervo da família Roberto Duailibi. Terça-feira, e da Câmara, na Av. Paulista.

O Theatro Municipal de São Paulo volta suas atividades hoje, com a ópera María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, dirigida por Kiko Goifman.

Pinakotheke São Paulo e Galeria Raquel Arnaud abrem a mostra Sérvulo Esmeraldo 1929-2017. Hoje, no Real Parque.

Em comemoração aos 354 anos do bairro da Penha, o Shopping Penha recebe a exposição Penharama, com imagens e informações históricas do bairro.

Começa segunda-feira, a Negroni Week, promovida pela Campari, em diversos bares de SP, Rio e Curitiba.