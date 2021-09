No Dia da Amazônia – comemorado amanhã – a TV Cultura exibe o premiado documentário Br Acima de Tudo, ainda inédito na TV aberta.

Mateus Solano é o mais novo voluntário da Animal Equality, organização de proteção animal. O ator é o narrador do vídeo que a organização lança na segunda-feira, para chamar a atenção para as queimadas no Pantanal e no Cerrado.

Começou ontem e vai até 3 de outubro, a mostra virtual de cinema outdoor Festival Rocky Spirit Fit Combustíveis.