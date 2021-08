Baseada no livro homônimo de Byung-Chul Han, “Sociedade do Cansaço” será exibida no GNT a partir do dia 22. A série trata a exaustão em áreas como trabalho, internet, consumo e positividade tóxica.

A Japan House abre exposição da artista Yuko Mohri. Hoje, na Avenida Paulista.

O Centro de Memória Bunge comemora 27 anos com palestra online e gratuita de Clarissa Schmidt. Hoje, no YouTube.