O ex-presidente da CVM Roberto Teixeira da Costa participa hoje do Foro Inteligência – sobre os impactos da interferência dos governos nas empresas de economia mista. Mediação de Maria Lúcia Cantidiano.

O general Charles Duke, astronauta do Apollo 16, participa de debate com Sérgio Rial. Hoje, no Teatro Santander.

O Instituto Tomie Ohtake e a Cia. Das Letras realizam uma live para celebrar o lançamento da reedição do livro Fluxo e Refluxo, de Pierre Verger. Amanhã, pelo Facebook da Cia. das Letras e do Instituto, e no YouTube.

Mario Baptista abre a exposição Cidade Errante – com curadoria de Eder Chiodetto. Hoje, na Studio Raw Gallery.