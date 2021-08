O cineasta Rodrigo Ribeyro – premiado em Cannes com o curta Cantareira – participa de encontro virtual com educadores da Rede Arte na Escola. Hoje.

Com quase 80 anos de história, a banda Demônios da Garoa retoma as apresentações no Bar Brahma. Hoje.

Luiza Helena Trajano participa de evento online com alunos da Universidade São Judas. Amanhã.

Correção: Em tempos de pandemia, a cidade mineira de Contagem se transformou, semana passada nessa coluna, em…Contágio.