A Fundação Lemann está tirando do papel o seu primeiro centro internacional de pesquisa e formação para equidade na educação no Brasil. Os programas oferecidos terão início em 2022, em Sobral, Ceará.

Nathalia Cruz (Porta dos Fundos) e Ana Julia (Naju, me atualiza) participam do #transformacomigo, do Eleva Educação e Rede Elite. Vão arrecadar recursos para bolsas de estudo de jovens de baixa renda no Rio.

O MAB FAAP completa 60 anos e, para celebrar, abre Um Celeiro de Artistas. A curadoria é de Denise Mattar. Com 120 obras, a mostra reúne desde Maria Bonomi, Regina Silveira, até Leda Catunda e Jum Nakao.