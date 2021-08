Luiz Fernando Brandão lança seu novo livro, Para o Bem ou Para o Mal, hoje no Shopping Cidade Jardim – desta vez, escolheu Washington Olivetto para assinar o prefácio.

Marisa Monte é a convidada de hoje do programa Conversa com Bial.

Começa hoje a exposição Paisagens Impressionistas de Monet, recriando vida, obra e o tempo do pintor francês. No Shopping Pátio Higienópolis.

A artista Jaqueline Martins completa 10 anos à frente de galeria em São Paulo e em Bruxelas. Para celebrar, abre individual de Regina Vater no dia 28. A Celebration for the GOoD Time é o título.