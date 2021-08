Começa hoje, em Londrina, a era do 5G. Os ministros Fabio Faria e Teresa Cristina, mais o governador Ratinho Jr apertam o botão do teste piloto de projeto. A ser tocado pela Nokia e Sercomtel.

Depois da votação da PEC do voto impresso, anteontem, na Câmara, parlamentares seguiram para o restaurante Fuego, em Brasília. Em uma das mesas, Ciro Nogueira degustou um whisky com Arthur Lira. Em outra, Marcelo Freixo, Orlando Silva, Margarete Coelho atracaram as carnes. “Parecia o Piantella”, compara Kakay, o dono do casa.

A Osesp faz três concertos entre hoje e sábado. Na Sala São Paulo, com o maestro catalão Josep Pons e a violinista Leticia Moreno à frente.