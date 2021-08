O Itaú Cultural abre a mostra Geraldo de Barros – Imaginário, Construção e Memória. Hoje, na Av. Paulista.

A Artsoul inaugura amanhã a exposição EmRede(s), com curadoria de Priscila Arantes. A mostra é consequência direta do 1º edital de Artistas Independentes do espaço.

Fernando Schüller recebe Pedro Bial para live com o tema Ironias e Incertezas da Época Atual. Amanhã, pelo Fronteiras do Pensamento.

Cauã Reymond está empreendendo no ramo dos calçados. O ator é o novo sócio da Svarts, nova marca de sapatos da carioca Adriana Svartsnaider.