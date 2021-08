O Connectarch Summit – evento gratuito promovido pela empresa – terá entre seus palestrantes o designer e inventor Dror Benshetrit. Terça e quarta-feira, no online.

Jorge Vercillo apresenta amanhã seu novo show, Final Feliz. No Tom Brasil.

A Lego inaugurou sua quinta loja no Brasil, no Shopping Cidade Jardim.

Samy e Taly Cohen abrem a exposição Caminhos Paralelos. Domingo, na galeria de arte A Hebraica.

Os curtas brasileiros Seiva Bruta, do diretor Gustavo Milan, e Céu de Agosto, de Jasmin Tenucci, que foi recém-premiado no último Festival de Cannes, estão confirmados no 32ª Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Kinoforum, de 19 a 29 de agosto, online.