Julio Maria lança Ney Matogrosso – A Biografia, acompanhada de live promovida pela Livraria da Vila. Hoje, no Instagram.

A Osesp e o trombonista Joseph Alessi, da Filarmônica de NY, realizam a première do Concerto para Trombone, de Chick Corea, regidos por Giancarlo Guerrero. De hoje a sábado, na Sala São Paulo.

Sergio Scaff e Bel Lacaz abrem a mostra coletiva F23 Encontros Fotográficos. Hoje, no Clube Paulistano.

O Centro Cultural Banco do Brasil SP retoma sua programação musical com a presença de público hoje e shows do projeto Zé Kéti – 100 Anos da Voz do Morro.