O programa #mirantedacasa recebe Itamar Vieira – autor de Torto Arado e vencedor do Prêmio Jabuti 2020 – para conversa virtual sobre a nova literatura brasileira. Amanhã, no Instagram.

Milton Hatoum participa de live promovida pela escola Móbile, sexta-feira.

A Reserva comemora o Dia dos Pais com live de Zeca Pagodinho. Domingo, no canal do YouTube.

O Sampa Sky – espaço de vidro localizado no 42º andar do Mirante do Vale, prédio mais alto de São Paulo – será inaugurado domingo. Ingressos na plataforma Sympla.

O Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito promove, de 18 a 20 de agosto, o espaço Integração Juventude, gratuito e digital, para o público entre 18 e 35 anos decifrar o mundo das finanças e investimentos.