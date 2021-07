No rastro da nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, o MBL e o Vem Pra Rua inundaram as redes com vídeos de Bolsonaro prometendo não distribuir cargos ao centrão. E chamaram para a manifestação do dia 12.

Tem live hoje sobre os mitos que rodeiam Tarsila do Amaral. A professora da USP Ana Paula Simioni discute a tradição de mulheres artistas no Brasil, abordando a imagem de Tarsila. No YouTube do Instituto Arte na Escola

O SescTV exibe hoje o curta-metragem Férias . Dirigido por André Meirelles Collazzo, o curta conta um pouco da história do Bixiga, por meio dos olhos das crianças que moram nos cortiços do bairro.