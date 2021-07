Denise Andrade abre exposição de fotos em recantos clássicos da Europa. Amanhã, no Prédio das Heras, no Itaim.

As edições Sesc São Paulo lançam a biografia Grupo Galpão: tempos de viver e de contar, com organização de Eduardo Moreira. Em live, amanhã, pelo YouTube do Sesc Pinheiros.

Kiko Zambianchi estreia show transmitido pela plataforma Sympla. Sexta-feira.

Primeiro livro de autor brasileiro distribuído para os 38 mil assinantes da Tag Livros, Gostaria que você estivesse aqui, de Fernando Scheller, está em pré-venda na Amazon. E chega às livrarias, fim de agosto.