Geraldo Alckmin participa, hoje, de jantar com cerca de 20 empresários, em São Paulo. O encontro está sendo organizado por Karim Miskulin, em sua casa. A CEO do Grupo Voto e do Brasil de Ideias já recebeu nesse ano, Bolsonaro e Eduardo Leite.

Dia 21, Carla e Claudia Bolla dão início a celebração dos 50 anos do La Tambouille – restaurante clássico da gastronomia paulistana, fundado pelo pai da dupla, o falecido chef Giancarlo Bolla.

O Instituto Mattos Filho e o BiiLab — Behavioral Insights for Inclusion Lab — lançam a publicação Pessoas e Práticas: Como as Ciências Comportamentais podem promover a Diversidade e a Inclusão nas Organizações. A íntegra da publicação estará, a partir de hoje, no site do instituto.

A Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha faz leilão de arte beneficente, amanhã, pelo site: www.iarremate.com.

Roberto Rockmann, coautor do livro Curto-Circuito e David Zylbersztajn, fazem Live do Valor hoje, sobre crise energética.