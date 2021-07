O Urso, de Anton Tchekhov, é atração do Festival de Inverno do Grupo TAPA. O espetáculo foi gravado no Teatro Aliança Francesa e será transmitido, amanhã e domingo, via Zoom.

A Cogna fará parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+ a partir desse mês. Criado em 2013, o movimento reúne mais de 130 companhias nacionais com o objetivo de influenciar positivamente o ambiente empresarial e a sociedade em relação aos direitos humanos da comunidade.

09A cada unidade vendida da edição de inverno do Choco Pane, a Chocolat du Jour irá doar um cobertor ao Instituto Velho Amigo. A marca já antecipou a doação de mil cobertores.