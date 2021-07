O filme O Palhaço, Deserto, com roteiro e direção de Patrícia Lobo, estreia hoje na mostra online Marché du Film, no Festival de Cannes. Já no Brasil deve chegar no segundo semestre. Após Cannes, segue para as salas de Portugal pela FilmesDaMente.

Lucas Dupin conversa virtualmente com Lenora de Barros sobre processos criativos na pandemia. Hoje, através da plataforma Sympla. O artista também se prepara para lançar seu livro A Parte Pelo Todo – ainda sem data.

O pianista Luis Fernando Cirne promove, uma vez por mês, o evento musical Piano Digital Bar, via Zoom. O próximo é amanhã.