Como parte de ciclo de debates em comemoração aos 90 anos de Fernando Henrique Cardoso, a Fundação FHC e o Club de Madrid realizam o webinar A arte da política democrática e os desafios da globalização, com a participação dos ex-presidentes Ricardo Lagos, do Chile, Julio María Sanguinetti, do Uruguai e Enrique V. Iglesias, ex-presidente do BID. Quinta-feira.

A embaixadora Carla Jazzar e o embaixador Sidney Leon Romeiro, da Embaixada do Líbano, discutem, via Zoom, iniciativas de suporte sustentável à recuperação do Líbano. Hoje, ao vivo da sede da Associação Comercial de São Paulo.