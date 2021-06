O projeto Women on Walls 2021 recebe a primeira mulher indígena brasileira a pintar uma empena. Ela é a ativista, educadora e comunicadora, Daiara Tukano. Hoje, com transmissão pelo YouTube.

A Talento Joias vai destinar 30% do valor arrecadado com as vendas de sua pulseira de olho grego para causas sociais apoiadas pela ONG Gerando Falcões.

O Shopping Pátio Higienópolis abre, na sexta-feira, a mostra interativa 3D Mondrian Para Crianças.