Rodrigo Teaser apresenta Tributo ao Rei do Pop, em live que marca 12 anos sem Michael Jackson. Amanhã, no palco do Tom Brasil e com transmissão via YouTube.

A Casa Moysés inaugurou sua primeira ‘flagship store’. No CJ Shops, nos Jardins.

Também no CJ Shops, está acontecendo a exposição Iluminarte Jardins, com curadoria de Fernanda Ingletto Vidigal.

Carol Bassi lança collab com o stylist Marco Gurgel, que será apresentada amanhã em um fashion film, na 51° edição do SPFW, estrelado por Barbara Fialho.