Luiza Trajano, Andrea Schwarz, Tayná Leite, Renata Lo Prete, Izabella Camargo, Daniela Diniz e Cauê Oliveira participam, hoje, do “Great Place to Work Mulher”, evento online. Onde será divulgado o ranking anual das 70 melhores empresas para a mulher trabalhar no Brasil.

Luiz Fernando Bandeira, do CNJ, faz palestra hoje no MPRJ sobre Segurança Pública. Em painel integrado pelo advogado Bruno Calfat e pela procuradora de Justiça Eunice Carvalhido. E coordenado por Marcelo Weitzel, do CNPM.

Pioneira na produção de vinhos na Serra da Mantiqueira, a vinícola Guaspari foi premiada, com medalha de prata, no concurso Syrah du Monde 2021, realizado no Château d’Ampuis, na França.