As lojas Dunelli, em parceria com a Associação Comercial de SP, serão pontos de coleta da Campanha do Agasalho.

Atividades presenciais das três unidades do Museu da Energia – localizadas no Estado de SP, retornarão a partir de julho.

A Associação Monte Azul reativou a campanha de distribuição de alimentos e itens de higiene e limpeza. Para doação via PIX, adicione a chave: CNPJ 51.232.221/0001-26. É possível apoiar também, por meio da Nota Fiscal Paulista.