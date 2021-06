A Casa de Cultura do Parque inicia novo ciclo com três novas exposições: a coletiva AR – com trabalhos de Guto Lacaz, Lenora de Barros e Wagner Malta Tavares; com o Projeto Gabinete e o Projeto 280 X 1020 com Paisagem. A abertura é amanhã, no Alto de Pinheiros.

Jr. Black, Cristina Amaral e Juliano Holanda lançam hoje nas redes o single Miolo do Pão.

Organizada por estudantes da Sciences Po Paris, a segunda edição da Pour le Brésil acontece, online, a partir de hoje. Tema? Desigualdades e reconstrução pós-covid-19.