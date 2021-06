A Osesp estreia hoje Variações Concertantes sobre o tema F-E-H-E-C-A – obra composta por João Guilherme Ripper em homenagem aos 90 anos de vida de FHC, que estará presente, com sua família, na Sala São Paulo.

A São Paulo Companhia de Dança se apresenta com Ana Botafogo e direção de Ineas Borges no teatro Sérgio Cardoso a partir de hoje.

O Toriba acaba de adquirir o Bonanza Grill – clássico de Campos do Jordão. O projeto de expansão do grupo conta ainda com novos chalés – espécie de ninhos em meio à natureza, que serão inaugurados em breve.

O tamanho do comboio que Joe Biden levou ontem para Genebra, para encontro com Putin, impressionou os presentes: nada menos que 55 pessoas o acompanhavam