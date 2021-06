A The School of Life, em parceria com a Editora Nós, pilota o Dalloway Day, em homenagem a Virginia Woolf. Amanhã, via Zoom, com apoio da Embaixada Britânica no Brasil.

O Centro Cultural Fiesp abre a exposição “João Carlos Martins – 80 anos de música”. Amanhã, na Avenida Paulista.

O Teatro Sérgio Cardoso recebe programação especial em homenagem aos 40 anos do Grupo Raça, a partir dessa semana – com transmissões gratuitas via Sympla Streaming.