Lilly Sarti apresenta seleção de obras de arte feita pela dupla Fernanda Moraes e Vivian Cecco, para o Dia dos Namorados. Hoje, em sua loja dos Jardins.

De hoje ao dia 13, o Palco Virtual do Itaú Cultural recebe leitura e espetáculo sobre Cacilda Becker, com Leona Cavalli.

Patricia Campbell – presidente da The American Society – coordena ação de entrega de 500 kits de cuidados pessoais para funcionários do Hospital do Campo Limpo, homenageando os profissionais que estão na linha de frente no combate a Covid-19. Amanhã.

O Ministro do Turismo, Gilson Machado, o governador do Rio, Claudio Castro e o prefeito de Manaus, David Almeida, entre outros, participam de almoço do Grupo Voto, amanhã, no Copacabana Palace, no Rio.