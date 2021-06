Roberto Teixeira da Costa promove live de lançamento do livro O Brasil tem Medo do Mundo? Ou o Mundo tem Medo do Brasil?. Convidado especial, embaixador Marcos Azambuja. Segunda.

A Casa de Leilões Blombo faz leilão de obras do Brazil Golden Art – primeiro fundo de investimento brasileiro voltado para a arte contemporânea. Pelo site bombloleiloes.com.br.

Margareth Dalcomo, da Fiocruz, Dimas Covas, do Instituto Butantan e Natalia Pasternark, do Questão de Ciência, estão entre os participantes do Fórum LIDE da Saúde. Segunda, online.