A secretaria municipal de Cultura deu o start à nova edição do MAR, Museu de Arte de Rua. Entre as obras, está o mural de André Mogle – uma homenagem para as mães durante a pandemia – na rua da Consolação.

Marcos Arbaitman foi eleito presidente da fundação beneficente Elijass Gliksmanis para gestão de dois anos.

O Colégio Santa Cruz lança, dia 10, em evento online, o livro Rede de saberes: a educação de jovens e adultos no Colégio Santa Cruz, apresentado por Claudio Bazzoni.