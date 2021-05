Luiz Felipe D’Avila, do CLP, ganhou ontem o prêmio ex-aluno “com desempenho extraordinário” de Harvard. É o primeiro latino-americano a ser reconhecido, neste quesito, pela universidade americana. Motivo? Seu trabalho junto às lideranças públicas.

O documentário São Paulo – Uma Cidade Segregada, de João Farkas, estreia segunda-feira, no YouTube.

O tenor Felipe Menegat se apresenta na tarde de autógrafos do livro Psicanálise na Arte, de Sueli Hisada. A happy hour conta também com a comédia A.M.O.R. DE U.T.I., de Darson Ribeiro. Hoje, no Teatro D.