Estreia hoje Baby – espetáculo solo de Erika Puga, com transmissão pelo canal do YouTube da Hysteria.

Luciana Tranchesi lança coleção com a Tau Joias inspirada em sua mãe, Eliana Tranchesi.

A associação Cedro do Líbano, presidida por Sandra Lutfalla Zarzur, repaginou e modernizou suas informações no mundo digital, com um site novo, com maior interação e poder de compartilhar os conteúdos do projeto.

A Unip e o CIEE oferecem cinco mil vagas de estágios em evento online e gratuito nos dias 26 e 27.