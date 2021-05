Alckmin vai debater o governo do Estado na articulação de políticas públicas, sexta-feira, no Ibmec SP. Com mediação de Andrea Matarazzo e Daniela Alves, professores do instituto.

Dia 26 acontece a live Moedas Digitais vs Criptomoedas: entenda as diferenças. No canal do YouTube do Opice Blum Advogados.

Angelo Pastorello criou caixas com fotos da série Peixes para o restaurante japonês Nosu. Cada unidade vendida, significa um quilo de alimento ao Aliança Solidária.

O Grupo Voto debate hoje o novo marco legal de saneamento. O evento acontece em modelo híbrido no Espaço Brasil 21.