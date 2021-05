A Casa das Garças abre hoje uma série de três episódios sobre o Plano Real, começando com Edmar Bacha, depois Persio Arida e em seguida, Gustavo Franco. Parte do projeto de podcasts semanais sobre a arte da política econômica no Brasil.

Por meio de seu instituto, o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Serginho Escadinha arrecadou 27 toneladas de alimentos a serem distribuídos em regiões carentes da Grande São Paulo.

Segundo pesquisa divulgada na Plataforma Gente, 66% dos brasileiros acreditam que comprar roupas ajuda a se sentir melhor. E mais: o ticket médio gasto pelos consumidores gira em torno de R$150 por compra.