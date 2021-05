Orlando Morais fará live solidária em homenagem aos profissionais que estão na linha de frente da pandemia. Jorge Vercillo, Mosquito, Cleo, Antonia Morais e Ana Morais já confirmaram presença. O show acontece, hoje, na plataforma ShowIn – com lucro revertido para o Conselho Federal de Enfermagem.

Elza Soares, Agnes Nudes, Ludmilla, MC Carol e Glória Groove estão entre as atrações do Prêmio Sim à Igualdade Racial, que será exibido no Multishow e Facebook dia 29. Com direção musical de Zé Ricardo e realização do Instituto Identidades do Brasil.

A Congregação Israelita Paulista vai realizar a campanha CIP contra a fome e pela dignidade, durante a Virada Cultural Judaica, que acontece sábado, com mais de oito horas de programação online pela plataforma digital da ONG.