Peixe Urbano foi notificado, ontem, pelo Procon-SP por causa de instabilidade em site e reclamações de clientes.

Santidio Pereira, representado pela Galeria Estação, capitaneada por Vilma Eid, ganhou bolsa de estudos para passar um mês em Paris. E mais: a Coleção Cisneros acaba de comprar obra sua.

A Kroton lançou a campanha Solidariedade que Transforma. Vai doar 10 toneladas de alimentos para a Cruz Vermelha brasileira.

O cineasta Michal Siewierski conta com Luísa Mell, Xuxa e João Gordo no documentário Amazônia em Chamas – filme contra desmatamento produzido para plantio de soja e criação de gado. No Telecine.