Carolina Ferraz entrevistou Mauricio Feo, cientista brasileiro que trabalha no Centro de Europeu de Pesquisas Nucleares, em Genebra. Está no canal da atriz, no YouTube.

A Tiffany & Co. se juntou a Ana Eliza Setubal e Daniela Villela para realizar um “charity day” em prol da Oportunidade do Bem, onde parte das vendas feitas hoje, na loja do Iguatemi, serão revertidas a Childhood Brasil e Fundação Julita.

A Casa do Saber vai disponibilizar, para novos inscritos, acesso gratuito durante 30 dias a todos os cursos do aplicativo Casa do Saber On Demand.

Obras doadas por artistas estão sendo leiloadas nas redes da Arte na Fonte. Com renda revertida para o projeto Mães da Favela.