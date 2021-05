O embaixador Rubens Barbosa é o convidado de abertura de evento hoje, da Prefeitura, com intuito de fomentar as exportações. A SP International Business vai falar sobre o Brasil e o comércio internacional no pós-pandemia.

Para comemorar seu aniversário de 25 anos, a Globo News promove o Festival #ConverseComOutrasIdeias. A partir de quinta-feira, pelas redes da Globo.

O Einstein abriu 40 novos leitos de UTI para o tratamento da covid-19. No Hospital Municipal Vila Santa Catarina.