O Santander Cultural inaugura hoje, painel de led com fotografias de Tuca Reinés, no Centro de SP.

Entre os dias 17 e 23, chefs padeiros e algumas padarias de SP irão unir forças à iniciativa Chefs pela Cura: PÃO COM PÃO, da TUCCA. A renda obtida com uma série de cursos, vendas de pães e atividades será revertida para a instituição, que há mais de 20 anos atua na cura do câncer infantojuvenil.

A Associação Paulista de Magistrados e a ConJur promovem o webinar Judiciário e Mídia, segunda, no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa.

O constitucionalista José Afonso da Silva foi homenageado, ontem, pelos seus 96 anos, em evento virtual da OAB Nacional.