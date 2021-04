A Osesp volta a se apresentar para o público presencial na Sala São Paulo. Serão três concertos, respeitando as recomendações do Plano São Paulo. Começam hoje, às 18h, sexta também e no sábado mantém o horário tradicional das 16h30.

A Fundação Edson Queiroz realiza a live 50 Duetos: A Arte e A Palavra, um bate-papo entre Denise Mattar e Socorro Acioli. A programação será exibida, amanhã, pelas redes sociais e TV Unifor.

A Feira na Rosenbaum do Dia das Mães realiza campanha em prol da Unibes. Até dia 8.

A Sua Música está organizando a segunda edição do festival São João de Todos. Serão mais de 20 lives musicais, transmitidas pelo YouTube, durante o mês de junho.