O Teatro Alfa abre novas turmas para curso online de teatro – parte do projeto social Descobrindo o Teatro – a partir do dia 3. De graça.

Leila Pinheiro fará homenagem a Gonzaguinha. Sábado, em live solo ao piano.

Acontece, amanhã, por Zoom, aula sobre Arte e Literatura ministrada por Verônica Stigger. Parte da programação do projeto Artequeacontece.

Miguel Chikaoka apresenta oficina online e gratuita Brincando com a Luz, sobre fotografia. O evento faz parte da programação do Encontro Regional Norte da Rede Arte na Escola. Será no dia 4, por meio do YouTube.