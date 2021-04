Fernando José da Costa, secretário da Justiça paulista, acompanhou in loco a dispersão de três festas no fim de semana, no Campo Belo Carapicuíba e Itaquera, com mais de 300 pessoas cada.

Luis Stuhlberger participa de debate hoje, com o presidente do conselho da CIP, Marcos Lederman e com o rabino Michel Schlesinger. Nos canais digitais da instituição.

Samuel Seibel, presidente da Livraria da Vila, anuncia a abertura de novas lojas em SP. Nos shoppings Anália Franco, Center Norte e Pátio Paulista.

EY apresenta os homenageados do Empreendedor do Ano Brasil, nesta terça. O vencedor representará o Brasil na etapa em Monte Carlo.