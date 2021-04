Começa, hoje, a nova temporada do Teatro Vivo em Casa, com a peça Dora. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados na plataforma @vivo.cultura.

Mario Martins da Costa Jr., Alexandre Martins da Costa e Fernando Costa inauguram, no dia 4, a nova Ofner de Pinheiros.

O Festival Cultural Pangeia estreia no YouTube, com videoclipe da música Vou pelos Becos – do cantor James Bantu. Hoje.

Trancoso, reduto dos paulistas, foi um dos últimos municípios da Bahia a sair do lockdown. Pousadas, tinindo, estão com grande procura por causa dos descontos…

Interinos: Marcela Paes, Paula Bonelli e Sofia Patsch.