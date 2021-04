Giulia Gam realiza leitura online do espetáculo O Jogo do Poder, hoje, no YouTube do Teatro Oficina.

Miguel Arcanjo apresenta o Prêmio Arcanjo de Cultura, dia 28, através de cerimônia online. Elza Soares, Os Satyros e Fábio Porchat serão homenageados.

Antonieta Christovam, da Bacana Gifts, lança linha de panos de prato inspirados em livros de botânica dos séculos XVIII e XIX.

Casos reais de barriga solidária no Brasil e barriga de aluguel na Ucrânia serão discutidos amanhã, no canal no YouTube do “Nós Tentantes, Projeto de Vida”.