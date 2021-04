O Lar das Crianças da CIP organiza almoço online de Dia das Mães, com apoio da Z515 e menu assinado por L’Epicerie – entregue na casa de quem ajudar. A refeição serve 4 pessoas e sai por R$ 1.890 – parte do valor será revertido para as crianças.

Vanessa Montoro inovou e passa a vender seu famoso fio de seda: “Para que as minhas clientes possam tecer suas próprias histórias”.

Felipe Neto participa de live do Prerrô sobre liberdade de expressão e redes. Com participação de Augusto de Arruda Botelho e Marco Aurélio de Carvalho. Hoje.

