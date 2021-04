Gilmar Mendes, Everardo Maciel, Heloisa Estellita, Egon Moreira participam do webinar “Livre Convencimento e Súmulas do Carf: Distinguishing e Pena de Perda de Mandato” com mediação de Igor Mauler Santiago. Na segunda-feira.

Fabrício Bloisi, presidente do iFood, se une a Jorge Paulo Lemann em um painel sobre o novo papel da liderança em um mundo moldado pela tecnologia. Hoje, na Brazil Conference at Harvard & MIT.

A Associação Alameda Gabriel – formada por alguns donos de lojas da rua – está arrecadando doações de cestas básicas para a ONG Gerando Falcões. Essa é a primeira de muitas ações que vão fazer em conjunto.

A ONG Recanto Bicho Feliz precisa de doações para comprar ração para os 300 cachorros e dois porcos que vivem lá a espera de adoção.

Interinos: Marcela Paes, Paula Bonelli e Sofia Patsch.