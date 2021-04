Michel Temer vai participar de evento virtual com empresários do varejo, na sede da Associação Comercial de São Paulo. Segunda-feira, com transmissão pelos canais oficiais da entidade no Facebook e no YouTube.

A Biblioteca Parque Villa-Lobos realiza, em parceria com a UNIFESP, a oficina online O Lugar LGBTQIA+ no Videoclipe Brasileiro Contemporâneo. Todos os sábados de abril, no site da Biblioteca.

A Balenciaga acaba de chegar ao Iguatemi 365.

Interinos: Marcela Paes, Paula Bonelli e Sofia Patsch.